Tambacounda : Saré Guilèl, un quartier oublié

Le quartier Saré Guilél de la commune de Tambacounda manque de tout. Les populations ne comprennent pas l’indifférence des autorités municipales. Les habitants réclament de l’adduction d’eau potable, l’extension du réseau d’électricité et de nouveaux lotissements. « Notre principale doléance, c’est le manque d’électricité et cela favorise l’insécurité. Et pourtant, nous sommes un quartier de la commune », déplore leur porte-parole, Daga Bâ. Sur cette liste, il ajoute les routes impraticables, le manque d’eau. Les femmes sont obligées de parcourir de longues distances à la recherche de la ressource précieuse.



Prenant la parole, l’imam Ndao a exprimé ses préoccupations avant d’insister sur la corvée des femmes de Saré Guilèl. « Sur invitation des femmes, je me suis rendu au quartier Saré Guilél, dans la commune de Tambacounda. Mais ce que j’ai vu est ahurissant. J’ai vu des femmes dans des situations d’extrêmes difficultés. Je ne pouvais pas imaginer, qu’en 2019, des femmes dans la ville de Tambacounda, vivent dans des situations aussi difficiles et que précaires. Elles parcourent de longues distances à la recherche de l’eau pour la famille », regrette le religieux.



La goutte d'eau qui a fait déborder le vase et l'implantation d'une antenne d'une société de téléphonie mobile que les populations rejettent avec véhémence et menacent de tout détruire si les autorités ne réagissent pas.