TAMBACOUNDA : Un agent de sécurité subtilise le téléphone d'une ménagère et prend 2 mois ferme

Agent de sécurité à la Lonase, Bernard Bianquinch, âgé de 25 ans, a été condamné ce jeudi 17 août à 2 mois de prison ferme. Il était poursuivi pour le vol d’un téléphone portable de marque Samsung appartenant à une ménagère.











Ce vol a eu lieu au courant de ce mois d'août, dans la commune de Tambacounda. Ce récidiviste a profité de l'inattention de la ménagère qui nettoyait la véranda de sa patronne pour soutirer le téléphone de Madame Dembelé. Aussitôt pourchassé par la foule, il a réussi à jeter le téléphone portable. N'eût été l'intervention du maître des lieux, il allait être lynché par la foule en furie. Alertés, les éléments du commissariat central de Tambacounda se sont rendus sur les lieux pour arrêter le voleur et vigile. Déféré, il a été placé sous mandat de dépôt.





A la barre, le prévenu a reconnu les faits. « Je suis un agent de sécurité à la Lonase. Je reconnais avoir volé le téléphone de la dame. J'ai jeté le téléphone quand la foule m'a poursuivie. Je sollicite la clémence du tribunal» a expliqué le prévenu, Bernard Bianquinch.









Plus loin, il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a été une fois arrêté et incarcéré à la prison de Rebeuss. « J’ai été une fois arrêté à Dakar et condamné à 1 mois de prison ferme pour des faits d'accusation de vol », a-t-il expliqué.









Le procureur, dans ses réquisitions, a rappelé que ce n’est pas la première fois que le prévenu comparait devant un tribunal pour des faits de vol. « C’est un récidiviste. Et dans cette affaire, il a avoué. Donc, je vous demande de faire application de la loi compte tenu de la constance des faits », a requis le maître des poursuites.