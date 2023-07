TAMBACOUNDA : Un professeur de collège condamné pour détournement de mineure

Il résulte des éléments de l’enquête menée par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda que la victime M. D., âgée de 15 ans, élève en classe de 4e au collège Thierno Souleymane Agne de Tambacounda est une passionnée de la musique. Elle s’est rapprochée du centre culturel de Tamba dans le but d’apprendre certaines matières et celles des arts. Dans ce centre, elle fait la connaissance de J. C. B. F., professeur au collège d’enseignement moyen de Gouye. Ce dernier décide de lui donner des cours de musique et de sculpture. Parallèlement, le professeur et ses camarades faisaient des prières d’évangélique chaque soir.







C’est ainsi qu’un soir, M. D., musulmane, se serait intéressée par les prières du professeur et ses amis, et les rejoints. Elle partait prier avec eux. Le lundi 23 mai dernier, le groupe a prié ensemble jusqu’aux environs de 21 h. A la fin de la séance, le nommé Nazaire Diatta raccompagna l'élève jusque chez elle, mais son papa Kandia Doumbouya aura tout simplement chassé sa fille avant de lui demande d’aller dormir d’où elle était venue. Ne sachant plus quoi faire, elle est allée se réfugier chez le professeur qui l’a hébergée dans sa chambre. Le lendemain, aux environs de 14 h, le papa est allé récupérer sa fille qui lui a opposée un niet catégorique.





C’est ainsi qu’il a tenu au collet pour la ramener de force, mais les occupants de la maison l’en ont dissuadé. Se sentant offensé, le papa a porté plainte à la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda.





Pour y voir plus clair, les pandores ont conduit la jeune fille auprès d’un gynécologue. Les conclusions de l'homme de l'art n'ont révélé aucune trace de violence encore moins de pénétration sur la fille. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est que la fille est depuis lors sujette à des problèmes psychiques la poussant le plus souvent à avoir des comportements anormaux. Elle tombe souvent en syncope. Elle est allée jusqu'à tenter de se suicider en avalant des comprimés. La fille est allée jusqu'à détester sa famille. Obligeant les services de l’AEMO d’entrer dans la danse avant de la confier au village d’enfants SOS, en attendant son transfert au centre polyvalent de Thiaroye dans les prochains jours.





Attrait à la barre du tribunal d’instance de Tambacounda, le professeur prévenu pour détournement de mineure a nié les faits à lui reprochés. Pour convaincre le président du tribunal d’instance, le professeur affirme qu’il a trouvé la fille dans un état d’inconscience chez lui et a prié pour elle. Il a fait croire au juge que la famille de la fille était bien au courant qu'elle fréquentait son domicile et son atelier d’art pour les besoins des cours de musique et de sculpture, ainsi que d’autres élèves.





Faux !, rétorque le papa de la victime. S’agissant de l’état mental de la fille, le papa persiste et signe que sa fille a commencé ses troubles depuis qu’elle fréquente le professeur. Ce dernier a été raisonné par le président et le substitut du procureur en présence du service de l’AEMO.





La fille, qui a perdu connaissance au tribunal, a été secourue par le préposé à la sécurité des lieux. Le civilement responsable et partie civile qui s’est offusqué de l’attitude du prévenu qu’il accuse d’avoir ensorcelé sa fille n’a rien réclamé en guise de dédommagement. Le parquet a requis l’application de la loi.





Le tribunal, après délibération, a reconnu le professeur J. C. B. F. coupable du délit de détournement de mineure et l'a condamné à deux ans assortis du sursis.