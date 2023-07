Tendance à la personnalisation : A l’heure du narcissisme politico-médiatique

Pendant des années, l’émission ‘’Grand jury’’ sur Rfm a été animée par le journaliste Mamadou Ibra Kane. À son départ, l’animation est animée par son confrère Babacar Fall. La même chose a été remarquée avec l’émission Opinion sur Walf et le problème ne se poserait certainement pas s’il fallait trouver un successeur à Baye Oumar Guèye pour assurer Objection sur Sud fm.





Mais qu’en sera-t-il si Maïmouna Ndour Faye doit arrêter un jour d’animer son émission l’invité de MNF ? Faudra-t-il garder le nom alors que l’invité aura devant lui un Pape Moctar Sélane ou Ousmane Ba. Ou alors est-ce qu’il faut changer le nom. Dans ce cas, est-ce que le téléspectateur se retrouvera ? Aura-t-il l’impression de suivre l’émission à laquelle il est habitué.





Ces questions posent la problématique de la personnalisation des émissions, mais aussi des formations politiques. Depuis quelque temps, il est noté au Sénégal une forme de narcissisme politico-médiatique. Les acteurs des médias et de la politique ramènent les choses à leur personne oubliant souvent que les hommes passent et les institutions demeurent.





En journalisme, il a toujours été enseigné dans les écoles que c’est l’information qui constitue la star. Mais depuis un certain temps, il y a une tendance à la vedettisation des journalistes. De plus en plus, les lumières sont projetées sur le journaliste alors que l’information est soigneusement placée derrière la caméra. C’est cette pratique qui explique qu’on en arrive à des émissions personnalisées.





Pendant longtemps, Pape Alé Niang a animé des émissions comme ‘’ça me dit mag’’ et autres. Mais désormais, il faut dire ‘’Face à Pape Alé’’. Tel est le nom de son émission diffusée d’abord sur Sen Tv et maintenant sur la chaîne Youtube de son site d’information DakarMatin. Son confrère Momar Diongue vient de lancer une chronique intitulée ‘’Le regard de Momar Diongue’’ sur la chaîne Youtube de son site d’information, Le vrai journal.





Comme toujours, ces pratiques ont débuté ailleurs, notamment la France qui sert de référence en Afrique francophone avec des émissions du genre : ‘’L’invité de Jean Pierre Elkabbach’’, ‘’Le Late avec Alain Chabat’’, ‘’l’invité de Baba’’…





Cette tendance chez les médias est aussi observée sur le champ politique. Ancien Premier ministre, Mimi Touré, après sa rupture avec le pouvoir, a lancé une entité appelée Mouvement pour l'intégrité, le Mérite et l'indépendance. Le mouvement s’appelle donc Mimi, à l’image de son initiateur. La même chose est remarquée chez l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Son mouvement a pour nom : Mouvement pour la Transformation nationale, autrement dit MTN.





Pourtant, tous ces acteurs exigent de la démocratie, de la liberté, de la transparence, mais surtout de l’alternance dans les instances. Avec ce culte de personnalité dans la presse et la politique, pas sûr que le jeu s’éclaircisse davantage, surtout dans un contexte de fusion des deux pôles.