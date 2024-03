Tensions au sein de la justice : Le Sytjust appelle au calme





La famille judiciaire connaît plusieurs remous ces derniers jours. Entre les arrestations des greffiers Me Ngagne Demba Touré et de son homologue Me Abdoulaye Mboup, en plus des grèves pour la "généralisation du passage à la hiérarchie A2 à tous les greffiers du Sénégal", le Sytjust a publié un communiqué ce lundi pour appeler au calme. Le syndicat des travailleurs de justice promet d'œuvrer pour préserver l'unité de la famille judiciaire.









"Les magistrats, les greffiers, le personnel de la justice et les avocats sont unis par une amitié et une fraternité sincères que rien ne peut ruiner. Ces liens sont indéfectibles et séculaires. Ils transcendent les carrières et vont au-delà de la retraite jusqu'à la fin de la vie. C’est ce qui fait de la justice la famille judiciaire.

le SYTJUST magnifie cet atout majeur et s’engage à œuvrer davantage pour le renforcement de la cohésion de cette si belle famille qui a un rôle fondamental dans la marche de l’Etat-Nation du Sénégal. Il appelle par conséquent tous les membres de la famille judiciaire, ensemble, à agir résolument dans le sens de bouter l'esprit de division qui tente vainement de posséder la justice", lit-on sur le communiqué reçu à Seneweb.