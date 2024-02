TENSIONS DANS LA VILLE REBELLE : UN VENDREDI DE REFUS

Des manifestants gazés, d’autres interpellés, des pneus brûlés à plusieurs endroits stratégiques de la ville, notamment vers le stade Lat Dior et la Boulangerie industrielle, beaucoup d’axes routiers bloqués, voire fermés, comme la «rue sans-soleil», particulièrement en centre-ville. D’intenses échauffourées entre les policiers et les protestataires.





Les forces de défense et de sécurité (FDS) ont dispersé à coups de grenades lacrymogènes le grand rassemblement initié par le mouvement Aar Sunu Élection, à la promenade des Thiessois (ex-place de France) où toutes les dispositions ont été prises, un podium installé. Les manifestants s’étaient donné rendez-vous après la prière du vendredi, pour dénoncer le report de la Présidentielle et exiger le respect du calendrier électoral.





Les professeurs, soutenus dans ce combat par leurs élèves, ont donné le ton dans la matinée, par un débrayage à partir de 10 h, pour marquer le coup, « en attendant la préparation d'autres plans d'action », remarque Mamadou Ndiaye du Cusems, professeur au lycée Malick Sy.





« Nous mènerons cette lutte jusqu'à ce que le président Macky Sall revienne sur sa décision », souligne-t-il.





Ce vendredi, dans les rues de Thiès, dès 10 h, les élèves, massivement mobilisés, ont largement répondu au mot d’ordre de débrayage du cadre de concertation des syndicats d'enseignants contre le report de la Présidentielle du 25 février 2024.





« Nous disons ‘’NON’’ à l'agression des fondamentaux de ce qui constitue, aujourd'hui, notre citoyenneté et notre dignité », souligne le Pr. Mamadou Ndiaye devant des élèves « plus que jamais déterminés à faire respecter la Constitution » et qui comptent « poursuivre la lutte jusqu'au bout de notre logique ».





Parmi ces derniers, des candidats au baccalauréat qui craignent que « la mesure du président Macky Sall ait bel et bien des conséquences sur notre avenir ». Ils disent « ne pas vouloir d'une année blanche », mais les syndicats d’enseignants, de leur côté, disent « n'écarter aucun plan d'action ».