Tentative d’évasion à la Mac de Mbour : le détenu reçoit une balle

La journée d’hier jeudi a été chaude à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Et pour cause, souligne L’Observateur, de violents affrontements ont opposé détenus et gardes pénitentiaires.



La tension était si vive, détaille le journal, qu’elle s’est soldée par des tirs de sommation et au cours desquels un prisonnier a été atteint. Il s’agit, précise la source d’Ahmet Cissé, un des pensionnaires de la chambre 12 au niveau de la « Cité Malaw ».



Le détenu gréviste récemment condamné à 2 ans de prison pour trafic et usage de chanvre indien a tenté de s’évader de la prison, en tentant d’escalader le mur de clôture.



D’après le journal, tout est parti de la grève de la faim entamée par les prisonniers de la « Cité Malaw » hier jeudi pour s’insurger de nouveau contre les longues détentions préventives. Les détenus ont retourné le petit-déjeuner avant de se regrouper dans la cour de leur quartier général pour peaufiner leur stratégie.



Sauf qu’un de leurs camarades a voulu profiter de la situation pour se faire la malle : « Il se retire du groupe sans attirer l’attention de ses codétenus, et se dirige vers l’un des murs de clôture de la prison. Il grimpe pour sauter de l’autre côté. Mais, il sera repéré par l’un des gardes pénitentiaires. Qui le somme de descendre. Sans succès. Face à la résistance du détenu, celui-ci dégaine et fait aussitôt usage de son arme », rapporte la source. Qui précise qu’irrités par les tirs de sommation, les autres détenus se dressent et ramassent des pierres qu’ils jettent aux gardes pénitentiaires.



Au même moment, Ahmed Cissé poursuit sa tentative d’évasion. Un garde pénitentiaire tire et l’atteint à la main. Le blessé, qui perdait du sang, a d’abord été acheminé à l’infirmerie pour des soins avant d’être mis dans une cellule d’isolement. Il sera plus tard transféré à la chambre 7 de la grande cour, souffle L’Obs.



Ses co-détenus, qui ruminent leur colère, boycottent le déjeuner servi vers 13 heures. Mais, au lieu de retourner leurs plats, ils ont choisi de « déverser » le contenu au niveau du poste de police de la « Cité Malaw ». Ils seront suivis par leurs camarades du quartier « Isolé » et celui de la « Grande cour ». Ce qui a entraîné un regain de tension entre eux et les gardes pénitentiaires. Un calme précaire est revenu vers 14 heures, signale le journal.



Qui confie que les détenus, campant sur leurs positions, réclament « la présence » du ministre de la Justice, Me Aïssata Tall Sall, pour lui soumettre leurs doléances.