Tentative de meurtre à Touba: Un chauffeur ligoté et son taxi volé, les auteurs arrêtés à Dakar

Le commissariat d'arrondissement de Guinaw-rails a mis hors d’état de nuire un gang de malfaiteurs qui avait tenté de tuer un chauffeur à Touba avant de voler son véhicule. Ainsi les hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ ont déféré ce mardi trois chauffeurs incriminés. Détails !





Une nouvelle prouesse à l'actif de la police de Guinaw-rails ! Les éléments du commissariat situé dans la banlieue dakaroise viennent de mettre fin aux agissements délictuels de trois malfaiteurs.





Ce coup de filet a été réalisé suite à une demande d’intervention formulée le 22 décembre dernier par T.Ndiaye. Ce dernier a confié au limier en chef que son véhicule volé à Touba, a été repéré dans un quartier à Guinaw-rails.





Les investigations menées par les éléments de la brigade de recherches dudit service a permis de retrouver la Peugeot 306 formellement identifiée par le plaignant.





Séance tenante, trois chauffeurs incriminés ont été interpellés puis conduits au commissariat par les hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ.





Il ressort de l'enquête que deux des mis en cause ( S.Ndiaye et M.Dramé) auraient appelé au téléphone Fallou petit-frére du plaignant pour lui déclarer qu'ils ont découvert le véhicule volé. Ainsi les deux maîtres chanteurs ont réclamé la somme de 250 0000 f cfa pour lui indiquer l'emplacement de la Peugeot 306.





Selon des sources de Seneweb, T.Ndiaye avait acquis le taxi avant de le mettre à la disposition de son frère M.Ndiaye. Ce chauffeur titulaire avait remis le véhicule à son suppléant M.Sall le 7 décembre dernier à Touba. Ce dernier a été piégé par deux malfaiteurs.





Le duo a sollicité ses services pour effectuer une course dans la cité religieuse. Mais le conducteur M.Sall a été agressé vers 02h du matin à hauteur de l’aérodrome de Touba. Il a été bastonné, ligoté et du sable a été mis dans sa bouche.





La victime a fini par perdre connaissance avant d'être abandonnée au quartier héliport. Le taxi a été emporté selon des sources de Seneweb.





Convoqué à Dakar suite à l'arrestation du trio incriminé, M.Sall a identifié formellement N.Ndiaye comme étant l'un de ses agresseurs.





"N.Ndiaye m’a étranglé. J'ai voulu me débattre pour m'échapper. Mais A.Dione m’a fait descendre du véhicule avant de me rouer de coup et de mettre du sable dans ma bouche. L'un d'eux avait demandé qu'on m'égorge", confie-t-il





Mis devant le fait accompli, N.Ndiaye a reconnu finalement avoir agressé le chauffeur avec l'aide de son oncle A.Dione en cavale.