Tentative de vol de près de 5 millions F CFA à la Médina : Le récit d’un coup prémédité

L’acte est prémédité. Bamba Ousmane Ben Afana Ndiaye savait que Souleymane Diallo allait retirer de l’argent pour le compte de son grand frère. Il a donc mûri son coup. Diallo, qui était avec son ami Mamadou Kandé, conducteur de moto « Tiak Tiak », a retracé le film de cette agression durant laquelle son ami a reçu une balle au ventre.









L’enquête a pu révéler un fait. Bamba Ousmane Ben Afana Ndiaye a prémédité son coup. Après avoir reçu l’information selon laquelle Souleymane Diallo allait faire un gros retrait d'argent liquide, il s’est pointé à quelques mètres dudit lieu. Tranquillement, il a attendu que sa cible termine pour agir. C’est ainsi qu’il a tenté de le dépouiller en usant de violence et d'une arme à feu. Une situation qui, selon les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU) chargés de l’affaire, démontre à suffisance l’implication de la bande à Bamba dans l’orchestration d’autres cas de vol avec violence et dont les victimes ne sont pas encore identifiées.









Comme Bamba n’a pas voulu balancer son complice qui, selon lui, s’appelle « Khaly », des réquisitions ont été effectuées sur ses numéros. L'exploitation n'a pas permis d'avoir une idée sur son acolyte. Pour en savoir plus sur les détails de cette agression, les enquêteurs ont interrogé Souleymane Diallo. Ce dernier est l’ami de Kandé, l'autre victime de Bamba, qui est actuellement en soins à l’hôpital. Souleymane Diallo est revenu sur les détails de leur mésaventure.









«Lorsque nous avons voulu le poursuivre, Bamba a brandi une arme à feu et a tiré sur nous»





Ce jour-là, aux environs de 17 h, Souleymane dit s’être rendu dans un bureau de change pour y faire un retrait de 4 390 000 F CFA. Le bureau est situé en face de la mosquée Bambara, derrière l'usine Saprolait. Pour s’y rendre, il dit avoir requis les services de son ami Mamadou Kandé, conducteur de moto « Tiak Tiak».





Sur place, Kandé, qui n’était pas au courant de la nature de la transaction, l’a attendu à la porte. L’opération terminée, il a glissé l'argent dans un sac placé entre eux. En plus de la somme retirée, Diallo avait 500 000 F CFA par-devers lui. Ce qui fait une somme globale de 4 890 000 F CFA.









Les deux jeunes devaient retourner à Cambérène, mais Diallo voulait faire des courses à Soumbédioune. Ils ont alors emprunté l'avenue Lamine Guèye puis Peytavi,» en passant par Sandaga, dans l'intention de rallier la corniche. «C'est lorsque nous sommes arrivés à hauteur de l'immeuble Ndiouga Kébé que Bamba Ndiaye, en compagnie d'un autre individu à bord d'une moto de marque Beverly 500, m'ont pris au dépourvu pour s'emparer du sac qui contenait l'argent. Lorsque nous avons voulu le poursuivre, il a brandi une arme à feu et a tiré sur nous. Heureusement, il ne nous a pas atteints. Ainsi, avec son acolyte, ils ont pris la fuite en direction de la corniche. Nous les avons alors poursuivis».





Bamba, la bagarre avec Diallo, l’empoignade avec le policier et la pierre écrasée à sa tête





Voulant coûte que coûte récupérer l’argent, Diallo et son ami les ont pourchassés. Les voleurs sont « passés devant le siège de la DAF puis à la rue 6 avant de prendre la voie qui mène directement vers la rue 11». « C’est une fois à hauteur du feu tricolore se trouvant au niveau du stade Iba Mar Diop que nous les avons interceptés. Je leur ai donné un coup de pied et ils sont tous les deux tombés. Le conducteur s'est relevé en premier lieu, mais il est resté sur place attendant que Bamba se libère de l’étreinte de mon ami. »









C’est là que Bamba a encore utilisé son arme à feu «en tirant à bout portant sur Kandé qui s'est écroulé». Lorsqu'il a voulu remonter sur la moto, Diallo l’a fait tomber à nouveau. Son acolyte s’est enfui, le laissant seul. Quant à Bamba, il a encore déchargé son arme sur Diallo qui a esquivé le tir. « Il a ensuite pris la direction menant vers le rond-point Poste Médine en courant. Des individus qui se trouvaient sur place ont voulu l'interpeller, mais il a encore utilisé son arme en tirant sur eux. Il est passé par une ruelle se trouvant entre le stade et la Polyclinique de la Médina pour sortir au niveau de la grande mosquée. C'est là qu'un agent de police, déjà informé de la situation, l'a frappé par-derrière et il s'est écroulé».





Néanmoins, il n'a pas lâché son arme. Ils se sont empoignés. Le policier voulait récupérer le pistolet, mais Bamba résistait. Il a appuyé sur la gâchette et a atteint l’agent au pied. Diallo, qui était sur place, dit avoir ramassé une pierre et l'a cogné à la tête. Une action qui coïncide avec l'intervention d'un autre policier qui l'a attrapé. Avec l'aide de bonnes volontés, le mis en cause a finalement été immobilisé. Et Diallo a récupéré son sac avec l'intégralité de l'argent.









Des photos de la bijouterie Lahat Kheweul dans la galerie de Bamba









C'est ainsi que le teigneux a été conduit, dans un premier temps, au commissariat de la Médina avant d’être transféré à la Sûreté urbaine qui a diligenté l’enquête. À noter que l'exploitation du téléphone potable de marque Samsung Galaxy A04S supportant les n°77 817 18… et 76 568 87… trouvé dans sa chambre, lors de la perquisition, a permis de découvrir des images suspectes dans sa galerie. Des photos de la bijouterie Lahat Kheweul prises à partir de la caméra du téléphone le 11 novembre 2023. Ces photos pourraient être, précisent les enquêteurs, des cibles que Bamba Ndiaye a repérées pour les attaquer.