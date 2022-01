Ter : Voici les sanctions en cas de fraude

La gratuité du Ter a pris fin, place au paiement. Mais les fraudeurs et autres négligents qui voyageront à bord du Ter sans tickets le paieront cher, s'ils sont identifiés. Dans une note, la Seter indique les sanctions prévues à cet effet. S'il s'agit de la deuxième classe, le fautif paye 7 500 F CFA. Si c'est la première classe, c'est 12 500 d'amende.



Pour ceux qui veulent être en règle, le trajet est divisé en trois sections : Dakar-Thiaroye, Yeumbeul-Bargny et la dernière section jusqu'à Diamniadio. Chacune d'elles est facturée à 500 f pour la deuxième classe et 2 500 f pour la deuxième. Le paiement se fait par espèces, par mobile et bientôt par carte bancaire, selon la Seter.