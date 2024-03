TERHAL POUR TOUS : SEDIMA SACRIFIE À LA TRADITION DU NIOKO BOKK

Comme à son habitude durant le mois de ramadan, Sedima SA a une nouvelle fois tenu son action de partage « Terhal pour tous » qui en est aujourd’hui à sa deuxième édition.



Une action qui entre dans le cadre de l’initiative « NiokoBokk » slogan même de Sedima et qui ambitionne de valoriser le partage avec les populations.



Cette année, pour le ramadan, c’est aux cotés de La Casamançaise que Sedima a distribué au total plus de 3000 kits alimentaires aux populations de Rufisque, Keur Mbaye Fall et Maristes.



Voisinage, association « Les petites gouttes » et daaras ont pu bénéficier de sandwichs et eau durant ces moments de distribution. Initiative appréciée et saluée par les bénéficiaires qui encouragent cette collaboration.



Une collaboration sous le signe de la solidarité que les deux entités entendent bien pérenniser pour davantage être aux côtés des Sénégalais.