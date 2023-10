Tgi Fatick/Réclamation de son héritage : M. Diouf risque encore 2 ans de prison





La réclamation de son héritage sur les terres de son défunt père va détruire la vie de M. D. Car ces terres relèvent du domaine national. Elles ont été octroyées à un autre par la mairie de Niakhar, après le décès de son père. Ce que le prévenu ne peut pas accepter. Il a été jugé une nouvelle fois par le tribunal de grande instance de Fatick.





Ayant purgé sa peine de trois ans pour les mêmes faits, M. Diouf revient à la charge.





Selon D. C. Faye, le nouvel occupant des terres, "un jour, armé de gourdin, M. Diouf est venu dans mon champ pour chasser mes enfants".





Le mis en cause ne peut pas comprendre ni accepter que ces terres d'environ 20 ha n'appartiennent plus à son défunt père. Devant la barre, M. D. explique : "Mes demi-frères ont légué ces terres à mon insu à D. C. Faye. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils me donnent mes 5 ha. J'ai porté plainte contre eux sans succès. Mais je ne céderai jamais jusqu'à l'obtention de ma part."