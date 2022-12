Tgi Mbour : Il tabasse sa femme, elle lui pardonne et supplie le juge de le laisser rentrer

Le tribunal de grande instance de Mbour a jugé ce mardi, un homme pour des faits de violences aggravées sur sa femme. Pour une broutille, il tabasse sa femme et lui occasionne plusieurs blessures.



Face à sa femme, qu'il ne cessait de regarder, il a mesuré l’ampleur de son geste : les coups de poing portés étaient encore visibles sur le visage de M. Dieye.



"Elle a sevré notre enfant qui ne cessait de pleurer. L'enfant ne voulait pas s'alimenter. Je me suis fâché et je l'ai battue", explique le pêcheur qui fond en excuses.



Même si S. Diemé est poursuivi pour violences et voies de fait à conjointe, il a été retrouvé en son devers du chanvre indien.



La silhouette frêle, M. Dieye avait l'œil au beurre. Elle confesse : "c'est la première que ça se produit. Il ne m'a jamais frappée. Je lui pardonne et j'aurais bien aimé que vous le laissiez sortir".



Le juge lui rappelle que dans le pv d'enquête, elle avait soutenu qu'il le battait souvent.



"Il ne m'a jamais battue. J'avais d'ailleurs retiré ma plainte. Les problèmes ne manquent pas de survenir dans un couple, c'est à nous, femmes, de gérer les difficultés", insiste M. Dieye.



Le tribunal voulant jouer à l'apaisement au sein du couple a condamné le prévenu à 7 jours de prison.



"C'est un avertissement; comme ta femme dit t'avoir pardonné, le tribunal a été clément. Tâche de ne pas revenir ici pour les mêmes faits", lui balance le juge.