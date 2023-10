Thiadiaye : PROMOVILLES modernise la commune avec une voirie neuve

Nous sommes au quartier historique de Thiadiaye Walo, ce jeudi 26 octobre 2023, dans la commune de Thiadiaye. La délégation de PROMOVILLES venue en visite des chantiers est accueillie avec tous les honneurs par les notables du quartier, qui semblent être très contents par ce qui est en train d’être réalisé par le PROMOVILLES. Les interventions se succèdent entre le délégué de quartier, les notables trouvés sur place, les conseillers municipaux, etc. Le maître-mot de ces interventions est MERCI. Cela montre toute la satisfaction que les populations de Thiadiaye ont face à l’intervention de PROMOVILLES qui était tant attendue.





PROMOVILLES, lancé en 2016 par le Président et connu aujourd’hui pour ses nombreuses réalisations en termes de voirie assainie et éclairée et d’infrastructures socioéconomiques partout dans le pays, a entamé dans la commune de Thiadiaye des travaux de voirie neuve moderne. Prioritairement, ces travaux ont démarré à Thiadiaye Walo où 1,3 kms sont en train d’être réalisés, depuis la permanence de l’APR jusqu’à la route de Niomar, une vieille doléance des populations.







Ce jeudi, une délégation de PROMOVILLES dirigée par le Chargé des projets de la Zone Centre, Monsieur Mor Talla MBENGUE, a effectué une visite des chantiers pour évaluer l’état d’avancement des travaux en présence des autorités locales.







Cette visite des travaux est marquée par la mobilisation des autorités locales qui assurent depuis le démarrage des travaux, un accompagnement total pour la bonne exécution du projet. Mme Khardiata Sy, CADL, représentant le Sous-Préfet de Séssène, a témoigné de la bonne exécution et de la qualité des travaux de PROMOVILLES dans la commune de Thiadiaye ainsi que du niveau satisfaisant d’avancement qui est de 67% selon le Chargé de projets de la zone centre de PROMOVILLES, M. Mor Talla Mbengue. A en croire ce dernier, les travaux de chaussée sont entièrement réalisés. Il reste à poser la couche de roulement et à réaliser des travaux confortatifs à savoir les trottoirs, les bordures, etc.







Les bénéficiaires de la voirie ont salué avec la plus grande énergie ces travaux qui viennent à leur heure dans la commune de Thiadiaye. Le délégué de quartier de Thiadiaye Walo, M. Amadou Top Mara n’a pas manqué de rappeler toutes les difficultés auxquelles les habitants des cinq quartiers (dont escale nord, escale est, thiadiaye walo, thiadiaye sérère) desservis par l’axe en question étaient confrontés : inaccessibilité des quartiers à cause des routes sablonneuses et impraticables, insécurité, problèmes d’inondations. Pour lui, ces ouvrages qui rassurent déjà, vu la qualité des travaux, vont fortement améliorer la mobilité des personnes et leur sécurité. Le conseiller municipal et représentant du Maire de Thiadiaye, M. Isma Diakhoumpa a abordé dans le même sens et estime que les ouvrages qui seront réalisés par PROMOVILLES à Thiadiaye vont revaloriser la commune et surtout soulager les populations avec un cadre de vie amélioré, un désenclavement des quartiers, une amélioration de la sécurité et le développement des activités économiques.





Ce sont ainsi des messages de remerciements, d’espoir, qui sont partagés durant cette visite de chantiers. Les participants à cette rencontre ont témoigné leur satisfaction sur l’état d’avancement des travaux et surtout le rôle de PROMOVILLES dans l’amélioration des conditions de vie des populations urbaines.