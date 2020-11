THIAROYE : 14 ans après la mort de 400 jeunes en mer, des survivants racontent

En 2016, près de 400 jeunes candidats à la migration irrégulière, originaires de Thiaroye-sur-mer, ont perdu la vie en mer en tentant de rallier les Iles Canaries, en Espagne. Quatorze (14) ans après ce drame, les rescapés témoignent dans Libération.Moussa (nom d’emprunt), ancien capitaine d’une embarcation, raconte : «J’étais capitaine d’une pirogue. Nous avons quitté Kayar avec 162 personnes. À l’arrivée, on n'était que 85. Les gens déliraient à un moment, car on n’était perdu en mer. Un passager disait que sa mère l’avait envoyé à la boutique avant de sauter dans l’océan. Finalement, on attachait certaines personnes de peur qu’elles plongent. D’autres vomissaient jusqu’à perdre la vie. Nous avons fait 8 jours en mer avant d’accoster aux Iles Canaries».El Hadji Diop confie qu’il a tenté de rejoindre l’Espagne à travers une embarcation de fortune. Sa mère, dit-il, avait vendu ses bijoux pour son voyage.«J’étais obligé d’aller jusqu’en Mauritanie et payer 450 000 Fcfa. Mais, on était bloqué. On a fait là-bas 42 jours avant que le Président Wade signe un accord pour notre rapatriement.On nous a fait atterrir à l’aéroport de Bango avant de nous donner un petit bout de pain et 10 000 Fcfa", rappelle-t-il.