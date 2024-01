Thiaroye : ce qu’on sait de l’homme qui a tenté d’égorger ses filles

C. F. est en garde à vue à la police de Thiaroye. Selon des informations exclusives de Seneweb, l'homme âgé de 51 ans a séquestré ses deux enfants, deux petites filles âgées de 5 et 3 ans, dans sa chambre avant de commencer à trancher la gorge d'A. F., la cadette. L’horreur évitée de justesse. Il a été interpellé en pleine action par la police.



Blessée, la gamine est aux soins intensifs de l’hôpital de Fann, renseigne L’Observateur.



Les Échos du jour rapporte que son père a basculé dans la démence à son retour au Sénégal après un long séjour en France. « Quand il disjoncte, il terrorise toute la famille et profère des menaces à tout va », explique le journal.



Celui-ci confie que du fait de son état, il avait même suspendu ses activités de commerce, secteur dans lequel l’ancien émigré s’était reconverti, pour subir un traitement au niveau de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Son épouse l’accompagnait pour honorer ses rendez-vous, souffle la source.



Lors de sa dernière crise avant son arrestation, poursuit celle-ci, il a séquestré ses deux filles qui étaient encore au lit, hurlant le nom d’un membre de sa belle-famille : « J’ai appris que vous étiez en train de manigancer, de comploter pour me tuer. Mais, c’est peine perdue. Autrement, si vous tentez de le faire, vous aurez deux cadavres dans la maison ».