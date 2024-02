Thiaroye : des nouvelles de l’homme qui a tenté d’égorger ses filles

La police de Thiaroye a bouclé son enquête préliminaire sur l’affaire de l’expatrié dépressif C. Fall. Les Échos, qui donne l’information, rappelle que l'homme âgé de 51 ans a séquestré ses deux enfants, deux petites filles âgées de 5 et 3 ans, dans sa chambre avant de commencer à trancher la gorge d'A. F., la cadette. L’horreur a été évitée de justesse. Les policiers ont défoncé la porte, l’empêchant de passer à l’acte.



Le journal souligne que le mis en cause a été déféré au parquet pour tentative de meurtre par arme blanche avant d’indiquer qu’il pourrait cependant être remis en liberté pour être interné dans un hôpital psychiatrique.



Auditionnée, l’épouse de C. Fall affirme avoir conduit son mari dans un centre spécialisé lorsqu’elle a constaté que celui-ci a commencé à développer des troubles mentaux. « Quand il a recommencé, je l’ai conduit au centre hospitalier en question. Mais, on m’a dit que ce n’était pas son jour de rendez-vous, et qu’il fallait attendre le jour J pour l’amener », a-t-elle déclaré, reprise par la source.



Celle-ci précise que face aux enquêteurs, le mis en cause a tenu des propos décousus.