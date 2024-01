Thiaroye : Il séquestre ses 2 fillettes dans sa chambre et commence à égorger l'une d’elles

Un sentiment de tristesse prédomine ce mardi à Thiaroye où un marchand souffrant de troubles psychiques à faillir égorger ses fillettes âgées de 3 et 5 ans. Selon des informations exclusives de Seneweb, l'homme âgé de 51 ans a séquestré ses deux enfants dans sa chambre avant de commencer à trancher la gorge d'A. F. Il a été interpellé en pleine action par la police.









N'eût été la prompte intervention des éléments du commissariat d'arrondissement de Thiaroye, un drame familial allait se produire ce mardi. Le limier en chef a été informé, vers 10 h, qu'un déficient mental armé d'un couteau s'est enfermé dans sa chambre avec ses deux filles âgées de 3 et 5 ans. Craignant le pire, le commissaire et ses hommes ont vite rappliqué sur les lieux.





L'horreur déjouée par la police





Sur place, les policiers ont constaté qu'une intervention par surprise n'est pas possible à cause de la configuration de la porte et de la fenêtre de la chambre, selon des sources de Seneweb. Alors, les limiers ont entamé des négociations avec l'homme armé d'un couteau pour le convaincre d’ouvrir la porte de sa chambre. Après une vingtaine de pourparlers sans succès, ce père souffrant de troubles mentaux a commencé à trancher la gorge de sa fille âgée de 3 ans.





C. F. surpris en train d'égorger sa fille de 3 ans





Sans tarder, les éléments de la brigade d'intervention du commissariat de Thiès sont entrés en scène et ont réussi à éviter le pire. À la suite des cris de détresse d'A. F., ils ont défoncé la porte et neutralisé le bourreau en pleine action. Il a été aussitôt désarmé.





Blessée au niveau de la gorge par son père, la fillette miraculée a été évacuée à l'hôpital de Pikine avant d'être transférée dans une autre structure sanitaire de la place, selon des sources de Seneweb.





La seconde fille de 5 ans, N. F., n'a pas subi de blessures corporelles.