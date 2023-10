Thiaroye : l’agresseur, le piège de Tik Tok et les perruques de la décharge de Mbeubeuss

Mame Diarra Sarr a été victime de vol à l’arrachée dans la nuit du 1er septembre dernier, à hauteur de Thiaroye Tally Diallo. Alors qu’elle était à bord de son véhicule, narre L’Observateur, un agresseur a profité d’un embouteillage pour introduire sa main à travers la vitre baissée pour arracher la perruque posée sur le siège avant, blessant au passage le bébé de la dame. Cette dernière, plus préoccupée par son enfant, ne s’est pas lancée aux trousses du malfaiteur.



Mais, grande sera sa surprise quand quelques jours plus tard elle a reconnu sa perruque en vente sur Tik Tok pour la modique somme de 50 000 F CFA alors qu’elle l’avait achetée quatre fois plus, souligne le journal. Qui ajoute que Mame Diarra est parvenue à se procurer l’adresse de l’internaute avant de saisir la police.



La piste conduit à Bassine K., 22 ans, qui a soutenu, face aux enquêteurs, que c’est sa mère, Soda K., qui lui a vendu la perruque. Cette dernière a à son tour désigné leur voisine nommée Salimata N., 37 ans.



Cette dernière sera surprise au quartier Médina Gounass de Guédiawaye. Cueillie en compagnie de deux jeunes, Assane Ndoye, 18 ans, et M. G., 15 ans. Bien qu’ayant reconnu les faits, ce dernier sera sauvé par son statut de mineur.



L’enquête a permis d’établir que ces deux jeunes ont perpétré le vol en réunion avant de vendre la perruque à Salimata N.. Déférés au parquet, ils ont tous étaient jugés mardi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.



Reconnu coupable, Assane Ndoye a écopé de 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour vol en réunion. Quant au trio de femmes, elles ont été condamnées à 6 mois avec sursis pour recel.



Soda Ka et sa fille Bassine Kane ont révélé, lors de l’enquête, qu’elles s’approvisionnent au marché noir. Pour ce faire, les brocanteuses n’hésitent pas à s’adresser à des «boudioumen» (recycleurs) à la décharge de Mbeubeuss.



Le juge a ordonné la confiscation des perruques qu’elles avaient en stock.