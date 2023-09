Thiaroye-Sur-Mer : le maire en prison et interdit de signature, pas de salaires pour les agents municipaux

Les agents de la mairie de Thiaroye-Sur-Mer broient du noir à cause de l’incarcération de leur maire, Me El Mamadou Ndiaye. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt pour une affaire de faux baux portant sur 3 millions de francs CFA. Selon l’accusation, 300 millions de francs CFA du montant de l’opération incriminée seraient passés par lui.



L’édile thiaroyois a clamé son innocence assurant n’avoir touché que ses honoraires. Selon Les Échos, Me Ndiaye a empoché 24 millions de francs CFA.



Ce dernier attend d’être entendu sur le fond du dossier afin de pouvoir introduire une demande de liberté provisoire. Mais depuis son arrestation, les agents de sa municipalité ne perçoivent pas leurs salaires. Les Échos, qui donne l’information, indique que Me El Mamadou Ndiaye est interdit de signature.



Le journal renseigne que les agents concernés avaient décidé de manifester publiquement leur colère, mais ils auraient été dissuadés de suivre cette voie. Et pour cause, rapporte la même source, le maire a introduit une requête afin de recouvrer son droit de signer des actes administratifs.



S’il obtient gain de cause, les travailleurs de la mairie de Thiaroye-Sur-Mer pourront recevoir leurs salaires et la municipalité retrouvera un fonctionnement normal. Pour le moment, souligne Les Échos, c’est l’un des adjoints au maire qui expédie non sans peine les affaires courantes.