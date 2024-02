Thiaroye : un charretier tue un agent municipal

La collecte de taxes mensuelles hippomobiles a viré au drame hier. Venu recouvrer lesdites taxes, Pape Matar Diouf, agent municipal à la Mairie de Thiaroye-gare, chargé de la circulation hippomobile, a voulu contrôler le charretier Amadou Diouf.





D’après le récit de Les Échos, le charretier déclare qu’il s’était déjà acquitté du paiement de 2000 F CFA et tente de poursuivre son chemin. Mais, son vis à vis l’arrête et lui réclame la carte prouvant le paiement de la taxe. Le charretier refuse de s’exécuter et le somme de libérer le passage.





Il immobilise la charrette, le cocher lui saute dessus





Le journal ne dit pas comment mais l’agent municipal finit par découvrir que le charretier n’était pas en règle. C’est ainsi qu’il s’est saisi de la bride du cheval pour immobiliser la charrette. Amadou Diouf pète les plombs. Il saute de sa charrette, ceinture et soulève l’agent municipal avant de l’envoyer violemment au sol, tête la première.





Pape Matar Diop, évacué à bord d’un taxi clando, a rendu l’âme à l’hôpital. Son corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, ex-Cto, pour les besoins de l’autopsie.