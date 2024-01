Thiaroye, Zone de Captage, Point E, Maristes : comment un gang trafiquait des voitures volées

La Sûreté urbaine (SU) a démantelé un réseau de voleurs de voitures. Ils s’emparaient des véhicules ciblés et employaient des techniques sophistiquées pour les masquer.



Les policiers ont été mis sur la piste des malfaiteurs par une plainte d’une société chinoise établie à Fann-Mermoz. Celle-ci avait été visitée par des voleurs, qui ont emporté quatre ordinateurs portables et une Ford Fusion de couleur blanche immatriculée AA-567-GB.



Les enquêteurs ont retrouvé la voiture dans un garage aux Maristes. D’après Libération, qui donne l’information, la Ford portait une couleur différente de celle d’origine, arborait une fausse plaque d’immatriculation (DK-3289-BL) et un nouveau numéro de châssis.



Le journal rapporte que quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête. Serigne Mor Fam a été le premier à tomber. Il est commerçant domicilié à Thiaroye-Sur-Mer. C’est lui qui a conduit les policiers dans le garage où se trouvait la voiture volée.



Le mécanicien Mouhamed Sène sera interpellé à son tour. Il balance El Hadji Abdoulaye Fall, un agent immobilier habitant à Point E, arrêté aux Maristes. Libération informe que Tall a reconnu que la voiture était à l’origine de couleur blanche, mais jure qu’il l’aurait acquise auprès d’une personne dont il ignorerait le nom et l’adresse.



«Pour les enquêteurs, tout porte à croire que El Hadji Abdoulaye Fall est membre de la bande de malfaiteurs auteurs du cambriolage», renseigne Libération. Qui ajoute qu’un certain Abdou Seck, peintre domicilié aux Maristes, fait également partie des suspects arrêtés.