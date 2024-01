Thierno Alassane Sall: «2024 sera l’année qui verra le Sénégal rehaussé au rang des… »

«2024 sera une année charnière pour notre pays, nous l’aurons tous compris», a fait remarquer le candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Thierno Alassane Sall, qui a présenté ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année.





Le président du parti La République des Valeurs/Réewum Ngor, d'espérer qu'«elle sera l’année qui verra notre pays réenchanté, réhabilité et rehaussé au rang des grandes nations».