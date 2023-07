Thiès : Des Jakartamen saccagent l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène

Les faits se sont déroulés à Thiès où des Jakartamaen ont jeté des pierres dans l’établissement sanitaire et cassé des vitres, pour manifester leur colère. Ce, après la mort de leur camarade qui, à la suite des blessures, a été interné dans cet hôpital.





Selon Alioune Fall, le directeur de l'hôpital, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour sauver le patient. Mais il a rendu l’âme. Ce qui a irrité les conducteurs de moto qui pensent que leur camarade a subi une négligence médicale.





Ainsi,face à ces actes de vandalisme, le directeur dénonce et annonce une plainte. «Nous avons reçu ici un patient Jakartaman qui a fait un choc le 9 juillet vers 3 h du matin. Nous l'avons automatiquement interné aux urgences avec tous les soins qu'il faut. Nous avons fait de notre mieux pour le sauver, mais malheureusement, il a fini par rendre l'âme hier. Chose que nous regrettons, parce que notre mission est de sauver des vies, même si parfois c'est impossible. Mais notre grande surprise a été de voir hier un groupe de Jakartamen entrer dans l'hôpital avec des jets de pierres. Ils ont cassé des vitres et saccagé beaucoup de matériel», regrette le directeur sur les ondes de RFM.





Touchée par ces actes, l’autorité administrative rappelle l’importance de l’hôpital qui, même en période de guerre, doit rester intouchable. «Ils sont dans l'ignorance totale, parce que même dans une guerre ou un couvre-feu, les hôpitaux sont épargnés. Et cela montre l’importance de l'hôpital dans un pays. Mais ils ont mis ça de côté et ont attaqué l'hôpital et le personnel jusqu'à perturber des patients qui sont hospitalisés avec des jets de pierres et troubler tout l'hôpital. C'est quand même inadmissible et nous avons pris toutes nos responsabilités en appelant la police. Il y a eu des arrestations. Pour le reste, nous allons porter l'affaire au niveau de la justice», précise Alioune Fall.