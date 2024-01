Thiès: La gendarmerie démantèle des mafias, 119 individus interpellés, des armes saisies





La Légion de gendarmerie de Thiès multiplie ses efforts, dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. C'est dans ce cadre que les éléments des unités de la compagnie de la cité du Rail ont déroulé des opérations de sécurisation du 2 au 8 janvier 2024.









Ce large ratissage visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens s'est soldé par l'interpellation de 119 individus pour diverses infractions, selon des sources de Seneweb.





Un dépôt clandestin de vente de carburant démantelé





Les gendarmes de la compagnie de Thiès, appuyés de leurs collègues de l'ESI (escadron de surveillance et d’intervention) de la capitale du Rail et de leurs collègues de la brigade cynophile de Mbour, ont démantelé quatre débits de boissons et un dépôt clandestin de trafic de carburant. Ainsi, 40 bidons de 20 litres et un groupe électrogène ont été saisis, selon nos sources.





Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, les gendarmes ont aussi saisi 13 coupe-coupe et des couteaux.





Des médicaments et des machines à sous saisis





Pour diverses infractions routières, les hommes en bleu ont immobilisé 99 "motos-Jakarta", trois tricycles, 33 véhicules et 18 véhicules hippomobiles. Ils ont aussi mis la main sur 34 machines à sous et saisi des médicaments.





Seneweb vous livre les images du bilan de cette opération de grande envergure.