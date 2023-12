Thiès : la maison de Abdou Mbow cambriolée

Abdou Mbow a été victime d’un cambriolage. Sa maison située à Thiès a reçu, dans la nuit du samedi, la visite de voleurs. D’après Les Échos, qui donne l’information, ces derniers ont brisé des vitres et emporté des téléviseurs et des ordinateurs. «Il y a aussi d’autres dégâts», souligne le journal. Qui annonce qu’une plainte a été déposée et une enquête ouverte. La même source indique que le président du groupe parlementaire Bennoo Bokk Yakaar a subi ce vol alors qu’il est en ce moment à Dubaï « dans le cadre de ses activités parlementaires.