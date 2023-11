Thiès : le fils du marabout raconte comment il a tué sa petite-amie enceinte

Fils d’un marabout, A. F. a été jugé ce lundi devant la chambre criminelle de Thiès. Ce jeune homme de 28 ans est accusé d’avoir tué sa petite-amie, K. Diouf, âgée de 15 ans. À la barre, le mis en cause a reconnu être l’auteur du crime, mais juré qu’il n’avait pas l’intention de tuer sa victime.



L’affaire remonte à mars 2020. K. Diouf annonce à son petit-ami qu’elle est enceinte. «Je lui ai alors remis 10 000 francs CFA pour qu’elle fasse un test de grossesse, rembobine A. F. C’était pour m’assurer qu’elle était bien enceinte parce que je n’ai jamais eu de rapports sexuels avec elle. Quand elle est partie, elle n’est pas revenue me donner les résultats. J’étais confus. Je ne voulais pas que cette affaire fasse le tour du quartier.»



Pour être fixé, le fils du marabout décide de cuisiner sa copine. Il l’invite à prendre place à bord de sa voiture et la conduit aux abords de l’hôpital Dala Xel. «Quand je lui ai demandé à nouveau l’auteur de sa grossesse, elle m’a dit que c’était son oncle, révèle l’accusé. Je me suis senti trahi parce que je voulais l’épouser. C’est pourquoi je l’ai étranglée à mort.»



A. F. précise : «C’est lorsque je l’ai étranglée qu’elle m’a dit la vérité. Je l’ai étranglée encore plus fort et elle m’a mordu au bras. J’ai ensuite pris le cordon de mon pantalon bouffant, l’ai mis autour de son cou puis tiré. Par la suite j’ai décidé de la mettre dans la malle du véhicule. Je l’ai abandonnée dans un endroit éclairé pour qu’elle soit facilement retrouvée.»



D’après L’Observateur, qui a suivi le procès, le corps sans vie de K. Diouf sera retrouvé par des passants vers 2 heures du matin le jour des faits. L’enquête du commissariat central de Thiès a abouti à l’arrestation de A. F.



Le journal du Groupe futurs médias rapporte que le procureur a requis la perpétuité contre le fils du marabout. Délibéré, en décembre prochain.