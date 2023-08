Thiès : Le gouverneur interdit la circulation des motocyclettes et des cyclomoteurs à partir de 00 h

Pour des raisons de sécurité publique, le gouverneur de Thiès interdit la circulation des motocyclettes et des cyclomoteurs, sur toute l'étendue du territoire de la région de Thiès, de 00 h à 5 h, du vendredi 4 août au lundi 4 septembre 2023.





Seuls les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels de la santé et des forces de défense et de sécurité vont circuler.





Toutefois, l'autorité précise qu'en cas de force majeure, une dérogation peut être accordée par les préfets.