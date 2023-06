Thiès : Les membres d’un collectif «escroqués» à hauteur de 150 millions F CFA par des agents de la SNHLM

Regroupés autour d’un collectif dénommé «les victimes de la SNHLM», ces adhérents de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) crient à l’arnaque.







En effet, ces ayants droit accusent des agents de la société immobilière de les avoir escroqués à hauteur de 150 millions F CFA dans la vente de parcelles. Face à la presse hier, ils ont décrié la stratégie mise en œuvre par la SNHLM et réclament le versement intégral de leur argent ou la restitution de leurs parcelles.





«Nous avons acheté des terrains et la SNHLM nous a parlé de coopérative. C’est vrai, il y a une coopérative, mais à la base, c’est des structures fictives qui ont été créées par des agents de la SNHLM pour nous faire avaler la couleuvre. Sur les 98 membres que nous avons et qui ont 102 parcelles, parce que certains ont deux parcelles, ils n'ont réglé que le cas de 30 personnes. Nos adhérents ont été obligés, une fois de plus, de reverser 36 millions 861 mille F CFA, soit un total de 156 millions 798 mille 710 F CFA. C'est cette somme que la SNHLM nous doit. C'est cet argent que la SNHLM a arraché à de pauvres citoyens qui travaillent dur pour gagner leur vie, notamment des femmes de ménage, des vendeurs de poissons, des mécaniciens, des enseignants, entre autres. Trop, c'est trop. Nous réclamons notre argent ou nos parcelles», a fulminé Alioune Ndiaye le président du collectif des victimes sur RFM.