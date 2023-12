Thiès: Un faux gendarme arrêté, 10 pistolets et 9 munitions saisis par la police

Un vigile a outrepassé sa fonction en se faisant passer pour un gendarme. L'homme armé d'un pistolet rackettait d'honnêtes citoyens. Mais le faussaire a été arrêté dans une boutique par les policiers du commissariat du premier arrondissement de Thiès. Détails !





Fin de terreur pour le délinquant qui rackettait les usagers de la route au niveau de la sortie de Thiès sous prétexte qu'il est gendarme ou policier. Les éléments du commissariat du Premier Arrondissement ont réussi à démasquer cet escroc présumé.





Suite à une dénonciation, les policiers ont entamé la chasse à l'homme. Surpris dans une boutique, le mis en cause a tenté de faire croire aux limiers qu'il est gendarme en service à la Section de recherches de Dakar.





Invité à présenter sa carte professionnelle, A.D.Séne est resté bouche bée. Les éléments de la brigade de recherches de la police du Premier Arrondissement lui ont passé les menottes.





Il ressort de l'enquête que le mis en cause est un vigile en service dans une station-service située à Keur Mor Ndiaye.





Après sa descente, l'homme armé d'un pistolet de son agence de sécurité, rackettait d'honnêtes citoyens au niveau de la sortie de Thiès.





Son modus operandi consistait parfois à se présenter devant sa cible comme un élément de la Section de Recherches de Colobane de passage à Thiès pour une mission d'enquête. Puis, il essaie de faire croire à son interlocuteur que son téléphone portable a été volé dans la capitale du Rail avant de solliciter de l'argent pour payer les frais de transport en vue de rentrer à Dakar.





Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le vigile incriminé n'avait pas le droit de déambuler dans la rue avec son arme de service. Après son travail, il devait déposer le pistolet avant de rentrer.





Dans le cadre de l'enquête, les éléments du commissariat du premier arrondissement de Thiès ont procédé à la saisie de 10 armes à feu et 09 munitions appartenant à la société de gardiennage qui avait recruté le mis en cause. Et pour cause, l'autorisation de port d'arme attribuée à l'agence de sécurité (dénommée Nouvelle vision de la sécurité et de l'intérim) a expiré depuis 2020 selon des sources de Seneweb.