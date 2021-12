Thieytou : Le ministère du Tourisme réhabilite le mausolée de Cheikh Anta Diop

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a présidé la réception des travaux du mausolée de Cheikh Anta Diop à Thieytou. Le mausolée de l'anthropologue a été entièrement rénové par l'État du Sénégal.



C'est au cœur du Baol, à Thieytou, que l'Égyptologue, éminent chercheur, historien et homme politique, a vu le jour en 1923. Il y repose depuis 1986. Selon sa volonté, Cheikh Anta Diop, a voulu être enterré auprès de son grand-père Massamba Sassoum Diop.



Son mausolée accueille chaque année des centaines de pèlerins, notamment des étudiants, des intellectuels, d’acteurs politiques et d’autres disciples du fondateur du Rassemblement national et démocratique (Rnd).



Sa réhabilitation va donc donner une autre dimension à ce pèlerinage, a fait savoir le ministre du Tourisme. Il estime, par ailleurs, que le développement du Tourisme dans les pôles, à travers la réalisation d’aménagements au niveau de certains sites à haute valeur ajoutée, renforce les retombées économiques directes et indirectes pour les Collectivités et les populations locales.