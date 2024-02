Thomas Dietrich sur la manifestation : "Un policier a visé mon visage avec une grenade lacrymogène" (vidéo)

Le journaliste français Thomas Dietrich, qui couvre actuellement la manifestation aux environs de la Place de l'obélisque, est passé tout près de recevoir une grenade lacrymogène au visage.





Alors qu'il filmait, le journaliste a été visé par un policier. "Au Sénégal, la population proteste contre le report de l’élection présidentielle par le président Macky Sall, un proche d’Emmanuel Macron. La manifestation pacifique de cet après-midi est réprimée. Un policier vise mon visage et me jette une grenade lacrymogène, alors que j’étais seul et que j’étais clairement identifié comme journaliste. La grenade est passée à quelques centimètres de mon visage. J’ai eu chaud", a-t-il publié sur X.