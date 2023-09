TIVAOUANE : CES OUVRAGES DE L’ONAS QUI CONTRIBUENT A LA MODERNISATION DE LA CITÉ RELIGIEUSE

L’amélioration du cadre de vie de la cité religieuse de Tivaouane est inscrite sur le registre des priorités des autorités. Entre 2012 et 2022, l’ONAS a construit plusieurs infrastructures d’assainissement. Ce paquet d’ouvrages compte 4 stations de pompage, une station d’épuration de 2099m3/jour une station de boue de vidange STBV de 80 m3/jour, 81 édicules publics, sans compter la réhabilitation de 3 stations de pompage, la pose de 1558 branchements à l’égout ainsi que la construction de 16, 4 km de réseaux. La cité religieuse a été bien lotie. Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du projet assainissement de la ville de Tivaouane (UE) : 2013 et le Projet d’Assainissement de Tivaouane (10 villes-2022). Le coût global des réalisations est de 4 721 237 508 FCFA TTC.





Station de Boues de vidange





L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a construit une déposante de boues de vidange de 80 m3/jour et 31 édicules publics en 2014. Cette station facilite le dépotage et participe du coup à l’amélioration du cadre de vie et prévient les pollutions des sols et de la nappe. Durant la période d’affluence, sa capacité est limitée. D’où la réflexion en cours pour augmenter sa capacité de stockage.





1558 ménages raccordés à tout à l’égout





Le patrimoine de l’ONAS a Tivaouane est entre autres composé d’une station d’épuration de 2100m/j. Elle a été construite en même temps que les 16, 4 km de réseau d’évacuation des eaux usées dans le cadre du Projet des Dix villes. Ce projet a permis le raccordement à tout à l’égout de plus de 1558 ménages.





Le montant du projet s’élève à 4,339 Milliards F CFA TTC. Le coût a été supporté par la Banque Ouest africaine de Développement (BOAD) et d’un pool de banques commerciales (BOA, Banque Atlantique, SGBS et CBAO).





Ces ouvrages ont changé le visage des quartiers Escale, Ndoute, El Hadji Malick SY, Médina, Keur Matar, Ndiandakhoum, Dialo, Kouli, Lamsar, Tivaouane Oulof. Des milliers de ménages ne font plus recours à la vidange manuelle ou mécanique pour vider leurs fosses septiques. Les retombées en termes de réduction des risques et des nuisances sont inestimables. Ces ouvrages accompagnent le processus de modernisation des cités religieuses.