Tivaouane Peul : il tue sa sœur à coups de gourdin devant ses enfants

F. Dème est a succombé à un «traumatisme crânien encéphalique grave ayant occasionné un poly facture-embarrure des os du crane associé à une hémorragie massive des suites de coups et blessures par objet dur contondant». C’est la conclusion du légiste de l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff où la dépouille de cette jeune dame a été acheminée après que son décès a été constaté mardi 18 juillet à hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.



F. Dème a été tuée par son frère, Th. H. Dème. D’après le récit de L’Observateur, ce dernier a trouvé sa victime dans sa chambre, en plein sommeil et en compagnie de ses enfants pour lui fracasser la tête à coups de gourdin. Le journal souligne que le sang a giflé dans la chambre. Le frère du tueur sera alerté par les cris des enfants. Il a découvert l’horreur en pénétrant dans la chambre.



Le drame est survenu à Keur Mame Nar, à Tivaouane Peul. Le mobile ? La vengeance : d’après L’Observateur, la veille, Th. H. Dème a été blessé au front avec une cuillère par sa sœur au cours d’une bagarre qui les opposait. Les deux enterraient des relations exécrables.



À son retour de l’hôpital, le mis en cause se retranche dans sa chambre, ruminant sa colère. Le lendemain matin, muni d’un gourdin, il fait irruption dans la chambre de sa sœur pour lui ôter la vie, devant ses enfants et alors qu’elle était plongée dans son sommeil.



Après une courte cavale, Th. H. Dème sera arrêté par les éléments de la gendarmerie de Niague, chargés de l’enquête. Il avouera son geste et informera avoir jeté l’arme du crime dans un bâtiment en construction. Il a été déféré au parquet pour assassinat, vendredi dernier.