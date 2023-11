Tivaouane Peul : un étudiant, un footballeur et un rappeur arrêtés pour viol sur une fille de 13 ans

L’étudiant Ndiambé Dione, le footballeur Tamsir Mbengue et le rappeur Cheikh Malick Bèye sont retenus à la gendarmerie de Tivaouane Peul. Ils ont été arrêtés pour une affaire de viols sur une mineure de 13 ans nommée T. Guèye.



La victime est tombée enceinte, manifestement des œuvres de l’un des éléments de ce trio. En effet selon elle, l’étudiant, le footballeur et le rappeur ont tour à tour entretenu avec elle des relations sexuelles.



D’après le récit de T. Guèye, repris par Libération, c’est Ndiambé Dione, dont il a fait la connaissance l’année dernière, qui a ouvert le bal. Il a entretenu avec elle une relation intime. Vint le tour de Tamsir Mbengue que Ndiambé Dione lui a présenté. La jeune fille a déclaré avoir passé avec ce dernier une nuit au cours de laquelle ils ont entretenu des rapports sexuels à plusieurs reprises.



Le lendemain, au matin, Tamsir Mbengue met dans le «coup» son ami Cheikh Malick Bèye, qui couche avec la fille à son tour.



Quelques semaines plus tard, rembobine Libération, T. Guèye, fait un malaise. Acheminée dans une clinique par sa mère, il s’avère qu’elle était enceinte de 11 semaines. Elle se confie à sa mère. Ce qui a conduit l’entrée en scène de la gendarmerie.