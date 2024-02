Tivaouane Peulh : le récit du vol de téléphones de 2 diplomates

Quatre jeunes, F. Mbow, M. F. Sène, M. Kébé et M. Ndao, ont comparu hier à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Placés sous mandat de dépôt le 6 février dernier, ils ont été arrêtés pour vol en réunion.



Le Soleil, qui a assisté au procès, rapporte que les faits remontent au 4 février dernier

: «Éméchés par les produits cellulosiques qu’ils venaient d’inhaler à la plage de Tivaouane Peulh, les jeunes tous âgés d’une vingtaine d’années, ont été invités, vers 19 heures, par le chauffeur d’un ambassadeur accrédité à Dakar dont le véhicule s’était enlisé, à leur donner un coup de main. »



Selon le journal, les prévenus ont profité d’un moment d’inattention des passagers pour dérober les téléphones de marque IPhone 15 et 12 du diplomate et de son compatriote qui l’accompagnait.



Ils ont par la suite passer des coups de fil pour écouler leur butin dans la soirée. Poursuivi pour recel, le nommé K. Wilane a reconnu avoir acheté l’IPhone 15, qui coûte 600 000 F CFA, à 200 mille, vers 22 heures, le même jour, au marché de Keur Massar avant de le refourguer à son tour. O. D. Ndiaye a acheté l’autre téléphone à 130 mille.



Le Procureur a requis 2 ans dont 6 mois ferme contre les 6 mais les 2 derniers ont profité du bénéfice du doute. Selon leur avocat, ils ne pouvaient pas être sûrs de l’origine illicite des téléphones.



Les 4 premiers n’ont pas eu la même chance. Ils ont été condamnés à 2 ans dont 3 mois ferme.