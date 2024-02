Tivaouane : un mécanicien jugé pour le vol d’un sac… d’oignon

Une affaire de vol a été évoquée vendredi à la barre du Tribunal d’instance de Tivaouane. Le prévenu, mécanicien de son état, la trentaine, est accusé d’avoir profité de l’ambiance très animée du marché de Mboro pour tenter de dérober un sac d’oignon. Malheureusement pour A. Gassama, la commerçante, souvent victime de vol, veillait au grain. La plaignante a déclaré l’avoir surpris portant le sac d’oignon sur ses épaules et s’apprêtant à se faufiler dans la foule, relate le correspondant du journal Le Soleil dans la Cité religieuse.



Celui-ci indique que le prévenu qui a déjà purgé une peine préventive d’une semaine pour usage de chanvre indien, a voulu s’amender. Il a comparu « tête baissée, bras croisés et servant des réponses très courtes », décrit la source.



Celle-ci souligne que le procureur ne s’est pas montré sensible à son attitude d’autant qu’interpellé sur sa présence sur les lieux du vol à 8 heures du matin, il a fourni une réponse tirée par les cheveux. « C’était pour apprendre le métier de charpentier dans un atelier jouxtant le marché », a rétorqué le mécanicien, repris par Le Soleil.



A. Gassama a aussi déclaré qu’il n’avait pas volé le sac d’oignon pour le revendre mais pour la consommation par sa famille, poursuit le journal. Qui indique qu’en l’absence de la partie civile, qui avait récupéré son sac d’oignon, le mis en cause a été condamné à 3 mois avec sursis.