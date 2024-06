Touba : Arona Coumba Ndoffène Diouf traite Macky Sall de "lâche" et exige son arrestation

Arona Coumba Ndoffène Diouf est fort remonté contre l'ancien président Macky Sall. Il accuse le patron de l'Apr d'avoir trahi le peuple sénégalais. L'ancien ministre conseiller a traité son 'x-mentor de "lâche".





"Ce que Macky Sall faisait, on ne veut pas le revivre. Macky Sall est un lâche, un voleur. Il ne dit pas la vérité. Pourquoi c'est un lâche ? Parce qu'il a abandonné tout un peuple. C'est lui qui avait porté huit chefs d’accusation sur Ousmane Sonko en disant que c'est un tyran, c'est un rebelle et c'est celui qui a tué des gens. Et s'il dit aujourd'hui qu'Ousmane Sonko est clean, cela veut dire que quelqu'un ment. Et ce n’est que Macky Sall qui l'avait accusé et qui est revenu sur sa décision".





Pour M. Diouf, l'ancien président du Sénégal doit être arrêté, parce qu'il "a trahi le peuple sénégalais. Il devait être porté en justice. C'est un voleur également, parce que c'est son gouvernement qui fait tous ces détournements. Il est parti avec des scandales financiers". Il demande même son arrestation, car pour lui, Macky Sall "ne mérite plus de vivre au Sénégal", peste-t-il.