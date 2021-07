[Photos] Touba : Des étudiants de l'Ebad réorganisent l'état civil en un temps record

De jeunes étudiants bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'Ebad (université de Dakar) ont réussi la prouesse de réorganiser l'état civil de la mairie de Touba. Une initiative qui vient à son heure, vu le piteux état dans lequel était le centre d'état civil de la capitale du mouridisme et qui avait ému plus d'un.





Notre équipe (étudiants de l'Ebad) a pris l'initiative de réorganiser l'état civil de la mairie de Touba, en un temps record (trois jours plus précisément). Nous avons trié, classé et mis dans des boîtes ces documents en vrac, du vendredi au dimanche. Alhamdoulilah ! Tout est bien qui se termine bien... Etape suivante, la numérisation", écrit un des étudiants initiateurs de cette action, dans un post sur Facebook.