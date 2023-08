Touba : deux femmes volent 20 téléphones et les confient à leur complice,… une fillette de 10 ans

Le Magal de Darou Khoudoss s’est tenu dimanche à Touba. Comme à chaque édition, la grande mosquée de la Ville sainte a été le point de ralliement principal des fidèles. Une belle occasion pour les pickpockets de faire la loi. Mais à leurs risques et périls puisque la police est souvent dans les parages.



C. M et A. S l’ont appris à leurs dépens. Alors que les fidèles étaient dans le recueillement dans la grande mosquée, qui grouillait de monde, ces deux dames avaient choisi de leur faire les poches. Elles réussissent à voler de nombreux téléphones portables.



Informés de plusieurs cas de disparition d’appareil, la police déploie une stratégie qui leur permettra de démasquer les voleuses. C. M et A. S seront prises la main dans le sac et conduites au poste.



Les enquêteurs découvriront que les mises en cause avaient une complice. Il s’agissait d’une fillette de 10 ans à qui elles confiaient le butin. C’est ainsi que les policiers ont récupéré une vingtaine de téléphones avant de déférer C. M et A. S au parquet du tribunal de grande instance de Diourbel.



D’après L’AS, qui révèle cette affaire, ces dernières sont poursuivies pour associations de malfaiteurs et vol.