TOUBA : Deux jeunes de PASTEF cueillis et acheminés à Dakar par la DIC

Pour avoir diffusé des messages via les réseaux sociaux incitant à la révolte, deux jeunes leaders de Pastef de Touba ont été finalement cueillis par les limiers du commissariat spécial de Touba, récupérés par la Dic et emmenés à Dakar.Ces deux pastefiens (Ndiaye dit Beug Fallou, président de la commission Organisation et Serigne Dame Lô, coordinateur d'une des structures locales du parti), auraient déjà peaufiné des stratégies pour créer des situations d'instabilité.Des rumeurs non confirmées annoncent même que l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga faisait partie des cibles de leur furie. Affaire à suivre...