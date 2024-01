Touba : La femme d'un maître coranique violée sous la menace d'un couteau

Âgé de 18 ans, S. M. Diop a été déféré lundi dernier au parquet de Diourbel par les policiers du poste de Gouy-Mbind de Touba. Selon des sources de Seneweb, cet apprenti ébéniste est accusé du viol de l'épouse d'un maître coranique sous la menace d'un couteau. Ce qu'il a réfuté en invoquant une relation sexuelle consentie.





L'ébéniste en apprentissage S. M. Diop devra se montrer très convaincant devant le procureur de Diourbel, pour espérer sortir indemne des accusations de viol et de menace de mort portées contre lui par l'épouse d'un maître coranique en service dans un célèbre institut de la place. Il a été conduit au parquet par les policiers du poste de Gouy-Mbind.





Que s'est-il passé ?





L'affaire cristallise les débats au quartier Keur Serigne Niane Diop de Touba où un adolescent de 18 ans est soupçonné de viol commis sur une femme mariée, sous la menace d'un couteau. Le limier en chef du poste de Gouy-Mbind a reçu la plainte de la victime.





Dans sa déposition, M. D. C. a déclaré que son voisin de quartier l'a surprise dans le salon au moment où elle portait une robe légère. "S. M. Diop a tenté de tirer ma main. Je me suis échappée pour m'enfermer dans ma chambre conjugale. Il a fracturé la porte avant de brandir son couteau pour me contraindre à un rapport sexuel", confie-t-elle. Prise de peur, elle a fini, dit-elle, par céder pour sauver sa peau.





"Il m'a renversée sur le matelas avant de passer à l'acte sexuel. Après avoir satisfait sa libido, S. M. Diop a quitté mon domicile conjugal en emportant son couteau", explique la victime.





Par la suite, elle s'est rendue chez une de ses amies pour lui raconter le sale quart d'heure passé entre les mains de son bourreau. Ayant appris la triste nouvelle au téléphone, l'époux de la victime est rentré immédiatement chez lui. Le maître coranique a ensuite accompagné sa femme à la police.





Séance tenante, une réquisition a été adressée à un gynécologue. Après examen, le certificat médical a fait état d'une ecchymose vulvaire avec lésions hyménales (...).





Les policiers ont interpellé le mis en cause. Interrogé sur procès-verbal, cet apprenti ébéniste a tenté de nier les faits, lors de son premier interrogatoire, selon des sources de Seneweb proches du parquet. "Elle m'a invité à venir chez elle réparer la serrure de la porte de sa chambre. Une fois sur place, M. D. C. a tenté de me séduire en me proposant de coucher avec elle. J'ai refusé avant de menacer d'en parler à son époux. Et j'ai quitté les lieux", a-t-il déclaré.





Mais confronté au document médical versé dans le dossier, S. M. Diop a fini par avouer partiellement les faits. "M. D. C. m'a remis un préservatif et j'ai couché une fois avec elle. Je n'étais pas armé et c'était une relation sexuelle consentie. Le soir, elle m'a contacté pour me demander de lui servir un dîner avec mon argent. J'ai refusé avant de la sommer de me laisser", a-t-il expliqué aux enquêteurs.