Touba : Le Commandant de la gendarmerie arrêté

C'est EnQuête qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi. Et de révéler que le commandant de la Brigade de gendarmerie de Touba et certains de ses éléments de Touba Bélel ont été mis aux arrêts de rigueur et sont actuellement détenus à Dakar.





D'après les informations glanées par le journal, l'ordre a été donné par le Haut commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, le Général de division Jean Baptiste Tine.





Le commandant est accusé d'avoir facilité le transport de certains voyageurs, en violation flagrante des mesures d'interdiction du trafic interurbain dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.





Ce n'est pas tout. Il lui est également reproché de ne pas être à la hauteur du différend entre le policier et les gendarmes qui avait battu ce dernier pour un conflit de compétence.





À rappeler qu'un gendarme, en poste au niveau du péage de Touba, a été arrêté dernièrement suite à l’interpellation de passagers clandestins. Ces derniers auraient avoué avoir reçu son aide moyennant le versement d’une commission.