( Illustration ) Touba-Mbacké : Un prêcheur accuse un chef religieux d'avoir épousé sa femme et se fait lyncher

Une affaire très sensible pollue l'atmosphère entre Touba et Mbacké depuis ce samedi. Un célèbre prêcheur issu d'une famille religieuse a été violemment tabassé par des individus. Selon des informations parvenues à Seneweb,l'homme domicilié à Mbacké a été blessé et évacué au niveau d'une structure sanitaire.Tout serait parti d'un enregistrement sonore, salace, qui avait secoué la toile quelques mois auparavant. Le prêcheur, à travers l'audio, avait accusé un dignitaire et chef religieux (Mbacké Mbacké) d'avoir épousé sa propre femme. Le prêcheur soutient n'avoir pas divorcé d'avec la dame.Mais suite à la médiatisation des hautes autorités religieuses, le prêcheur (Bousso Bousso) a présenté ses plates d'excuses au Mbacké Mbacké domicilié à Touba.Contre toute attente, des disciples supposés du mis en cause ont bastonné le prêcheur avant de le kidnapper pour l'amener vers une destination inconnue. Ce dernier a fini par s'échapper après une farouche résistance.Blessé, il a été évacué dans une structure sanitaire pour sa prise en charge.Les faits sont passés ce samedi à Mbacké selon toujours nos informations.