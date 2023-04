Touba : Mbaye Pékh et les «hizbut», le film d’une réconciliation

Abdoulaye Mbaye Pékh et le responsable moral de la communauté Hizbut Tarqquiyah, Youssou Diop, ont enterré la hache de guerre. En froid depuis le 6 février dernier et l’inauguration de l’université Cheikhoul Khadim, les deux hommes se sont rabibochés hier.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, le communicateur s’est rendu au siège de Hizbut Tarqquiyah où il a obtenu un échange avec Youssou Diop. Le journal renseigne que les retrouvailles ont été ponctuées par un échange de cadeaux et un dîner copieux.



Si Abdoulaye Mbaye Pékh et Youssou Diop se sont réconciliés, c’est grâce à Sokhna Bally Mbacké. L’Observateur rapporte, en effet, que l’épouse du khalife des mourides a joué les bons offices.



Lors de l’inauguration de l’université Cheikhoul Khadim, Youssou Diop avait privé de micro Mbaye Pékh. Ce que ce dernier n’avait pas goûté, s’en plaignant ouvertement notamment sur sa chaîne Youtube.