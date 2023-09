Touba : plongée dans les quartiers qui vont passer le Magal sous les eaux

Le Magal sera célébré ce lundi à Touba. Vendredi dernier, plusieurs quartiers de la cité religieuse étaient inondés. Et les pluies de la nuit suivante n’étaient pas pour arranger les choses. D’après L’Observateur, malgré les travaux d’assainissement, les infrastructures d’évacuation des eaux de pluie et les pompes mises à disposition par l’Onas, notamment, les populations de Keur Niang (Ndamatou), Nguiranène, Gouy Mind et Guédé devraient passer l’événement sous les eaux.



C’est le cas de Rokhaya Fall de Keur Niang. Cette quinquagénaire vit avec sa mère de plus de 80 ans dans une maison envahie par les eaux de pluie. «C’est une situation très difficile que nous vivons depuis presque trois ans, signale-t-elle dans les colonnes du journal du Groupe futurs médias. Je suis avec ma mère qui est très âgée ; je ne peux pas sortir avec elle. Elle ne peut pas se déplacer et donc je suis obligée de rester ici avec elle sous les eaux.»



Rokhaya Fall martèle : «C’est une situation chaotique. On ne peut même pas utiliser nos toilettes, encore moins la cuisine. La cour est remplie d’eau, c’est ici que nous recevions nos invités, mais cette année ça sera très difficile.»



Dans le même quartier, Codou Ndiaye vit le même calvaire. «Nous aurons des invités, mais ce sera difficile dans ces conditions. On fait pomper l’eau le jour, mais elle remonte de plus belle la nuit. Ça fait deux ans que l’on vit cette situation. Le jour du Magal je serai obligée d’acheter du sable pour empêcher la remontée de l’eau. Je ne peux pas abandonner ma maison.»



Plusieurs de ses voisins ainsi que des habitants des quartiers de Nguiranène, Gouy Mbind et Guédé ont accepté, eux, de quitter leurs domiciles. Ils se sont réfugiés dans des écoles, renseigne L’Observateur.



À Nguiranène, une seule famille, les Ndiaye, est restée dans le quartier. «Nous avons eu la chance d’occuper une maison située dans une zone élevée. La seule difficulté aujourd’hui est que nous ne pouvons pas sortir parce que la maison se trouve au milieu des eaux», relativise Fallou Ndiaye, un de ses membres.



Le délégué du quartier, Cheikh Ndiaye, acquiesce : «Les habitants ont déserté les lieux pour se réfugier dans les écoles environnantes. C’est moi qui leur ai trouvé (ces sites) où ils vont pouvoir rester jusqu’à ce que la situation se décante.»