Touba : Serigne Mountakha officialise deux nouvelles interdictions

Récemment, le khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a décrété l'interdiction des manifestations politiques dans le périmètre de Touba. Cette mesure devait conduire à la délocalisation des bureaux de vote de la cité religieuse lors des prochaines élections. La patriarche de Darou Miname vient de serrer davantage la vis. Désormais, le football est également banni.





D’après L’Observateur, ces deux interdits ont été officiellement inscrits dans le code de conduite ayant cours à Touba. Adopté en 1980, celui-ci porte les signatures de Serigne Abdoul Lahad Mbacké, le khalife des mourides à l’époque, et de ses frères, Serigne Abdou Khadre, Serigne Saliou, Serigne Souhaïbou et Serigne Mourtada.





À l’origine, ce code de 43 ans comportait essentiellement cinq interdits : la vente et la consommation d’alcool, l'usage et le trafic de drogue, les jeux de hasard, le vol et le recel, et les manifestations folkloriques.