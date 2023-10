Touba : Six mois de prison avec sursis pour une femme qui a battu son mari

Une affaire de violence conjugale a été vidée hier par le tribunal d’instance de Mbacké. La prévenue a été déclarée coupable de coups et blessures volontaires et condamnée à six mois de prison avec sursis.











La dame A.Mboup, domiciliée à Touba, avait administré des coups de cuillère à son époux. Ce dernier en est sorti avec des blessures à la tête, a appris Seneweb.









Suite à plainte déposée par la victime à la police de Touba, la mise en cause avait été déférée au parquet de Mbacké. Le chef du tribunal d’instance local avait envoyé la dame A.Mboup en détention.









Par la suite, le plaignant a déposé une lettre de désistement. Puis, il s'est rendu personnellement dans le bureau du président du tribunal de Mbacké pour solliciter la clémence en faveur de son épouse en détention.









A la barre, la prévenue a regretté son acte avant de promettre qu'elle ne va jamais lever la main contre son mari. Au finish, elle a été condamnée à six mois avec sursis.