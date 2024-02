Touba: un incendie au marché Ocass

Un incendie est survenu le lundi 5 février au marché Ocass de Touba. Les flammes ont ravagé des étals, des tables [...], constate Seneweb. Mais le feu a été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers.





" On nous a alertés , ce lundi à 22h39, d'un incendie au marché Ocass. 10 minutes plus tard,nous sommes arrivés sur les lieux où des étals prenaient feu. Nous avons réussi à enrayer la propagation des flammes" explique le capitaine Modou Tine, commandant de la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba.









Les éléments du commissariat spécial de Touba sous la direction du commissaire Diégane Sène avaient érigé un périmètre de sécurité au niveau des lieux du sinistre .