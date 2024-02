Touba : Un menuisier viole la femme mariée qui l'avait engagé pour des travaux

Le commissariat spécial de Touba a déféré, ce vendredi matin, le menuisier D. Ngom au parquet de Diourbel. Selon des sources de Seneweb, il avait dépouillé une dame mariée de sa chaîne en or et de son téléphone, avant de la violer sous la menace d'un couteau. Arrêté par les hommes du commissaire Diégane Sène, le mis en cause âgé de 25 ans est passé aux aveux.







La coiffeuse M. T. ne va pas oublier de sitôt la date du 31 janvier 2024 ! Ce jour-là, la dame domiciliée à Ndame de Touba s'était rendue au quartier Baye Fall Ga pour superviser les travaux de la maison de son mari. À cet effet, elle a engagé le menuisier métallique D. Ngom pour installer les barrières du patio de cette concession en construction. Ce dernier a profité de l'absence des autres ouvriers pour agresser la femme âgée de 30 ans. Le menuisier a posé un couteau sous la gorge de la dame avant de lui dépouiller de sa chaîne en or et de son téléphone portable. Ensuite, il a forcé la femme à s'allonger par terre, toujours sous la menace de son arme, avant de la violer.





À peine libérée de son bourreau, la dame a alerté les riverains qui ont réussi à neutraliser le mis en cause.





Informé des faits, le chef de service du commissariat spécial de Touba a dépêché ses éléments de la brigade de recherches pour récupérer le présumé violeur.





Interrogé sur procès-verbal, D. Ngom a reconnu les faits de viol et de menace de mort avec arme blanche. Toutefois, il a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'il ne peut pas expliquer le motif de son acte, selon des sources de Seneweb.





Au terme de l'enquête, D. Ngom a été déféré au tribunal de grande instance de Diourbel, ce vendredi.